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Многие с нетерпением ждали начала технологической выставки CES 2020 и сегодня она наконец состоялась. За короткое время мероприятие принесло немало разных новых интересных товаров от популярных производителей. Одним из них стал новый модульный ПК Intel под названием NUC 9 Extreme Ghost Canyon, первая информация о котором появилась ещё в октябре 2019 года. Сегодня компанией были раскрыты некоторые важные подробности об этом устройстве.

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На данный момент информации совсем мало, но сообщается, что компьютер сделан в 5-литровом корпусе и по своим размерам отдалённо напоминает игровую приставку. Компания заявляет, что по производительности новый аппарат будет сравним с обычными настольными ПК и возможно даже даст им некоторую фору. Такой результат будет доступен с помощью процессоров H-серии Intel Core. Самой главной особенностью компьютеров стала возможность замены комплектующих на более мощные по характеристикам и производительности с помощью модулей Compute Element.

Технические характеристики, цена и прочие особенности пока что неизвестны, но ориентировочно в конце текущей недели ПК отдадут на тестирование и обзоры журналистам, так что всё это появится уже в самое ближайшее время.