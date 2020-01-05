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Все внимательные читатели технологических новостей наверняка знают, что 2019 год был самым прибыльным и продуктивным для AMD, но похоже, эта тенденция не идёт на спад, а наоборот набирает силу, ведь недавно акции компании достигли своего максимального значения и побили все прошлые рекорды. Ещё 5 лет назад популярный сегодня производитель микросхем стоил около двух долларов. Сейчас примерная стоимость одной акции составляет $48, что подтверждает высокий рост компании.

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Впервые за 20 с лишним лет компании удалось вывести свои продажи на достаточный уровень, значительно повысить техпроцесс и сделать ещё много вещей, которые позволили ей преодолеть отметку в $48. Прошлая рекордная стоимость компании была установлена ещё в 2000 году и была "разбита в щепки" только сегодня. Наверняка, 2020 год станет для AMD "вишенкой на торте", ведь проблемы с поставками с каждым днём становятся всё незначительнее. Это значит, что уже скоро её прибыльность и стоимость в очередной раз увеличатся. Следом за ними вырастут и акции.

Многие эксперты задаются вопросом о том, сколько же продержится данный рекорд. Возможно, уже через год компания станет в несколько раз дороже и даже достигнет планки Apple, полностью подавив конкуренцию с Intel, или продолжит развитие медленными, но уверенными темпами. В любом случае, 2020 год руководство компании запомнит на всю жизнь.