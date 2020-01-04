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Всё больше людей интересуются ведением стримов, ведь на этом деле можно как зарабатывать деньги, так и заниматься любимым делом - играть в игры, всего лишь снимая на камеру свою реакцию на определённые моменты. Некоторые люди настолько увлекаются этим занятием, что в буквальном смысле не могут от него оторваться, просиживая все дни напролёт за компьютером.

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Совсем недавно один из известнейших стримеров Twitch взялся за сложное дело - создание нового рекорда платформы по времени стримов. Рекордсмена зовут Эндрю Бодин, более узнаваемый под ником GiantWaffle. В течение всего месяца он ежедневно вёл стримы более 19 часов из 24-х. В общем количестве получилось 572 часа за 30 дней. Если отнять одно от другого, то получается, что у Эндрю в день оставалось не больше пяти часов на все остальные дела.

Естественно, с ходу похожих результатов добиться не выйдет ни у кого. По словам самого стримера, он долгое время перестраивал организм на новый режим, готовя его к будущим нагрузкам. Во время стрима он играл в самые популярные игры наших дней: Luigi’s Mansion 3, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Escape From Tarkov и конечно же Death Stranding, пройти которую ему удалось всего за 30 часов. Сразу после установления нового рекорда, герой Twitch лёг спать, дав всем понять, что такие нагрузки нужно совершать в меру своих сил.