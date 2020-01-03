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Много лет назад самым популярным способом поиграть в игры были компьютерные клубы, расположенные по всей территории России и не только, но со временем число их начало резко сокращаться из-за прогресса домашних ПК, которые практически заменили собой клубы. Продолжалось это недолго, ведь, судя по статистике, игровые клубы снова вошли в моду.

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Сотрудники аналитического сервиса 2GIS опубликовали отчёт, в котором говорилось, что за год (с ноября 2018-го по ноябрь 2019-го) количество компьютерных клубов в городах-миллионниках с большим темпом увеличивалось. Лидером конечно же стала Москва, в ней наблюдался самый большой рост, далее с небольшим отставанием идёт Санкт-Петербург и Самара, следом Челябинск, Волгоград и Нижний Новгород. Общий прирост клубов в процентах составляет 79%.

По словам аналитиков, наибольшую популярность имеют огромные аренды для киберспорта и маленькие помещения с виртуальной реальностью. Последние пользуются самым большим спросом, ведь VR-оборудование хотят испробовать абсолютно все, но деньги на его покупку есть лишь у немногих. Аналитики назвали две причины такого быстрого развития клубов: первая - большая стоимость персональных компьютеров и комплектующих, вторая - стремительный рост популярности киберспорта и онлайн игр. Будут ли игровые клубы набирать популярность и дальше? Напишите своё мнение в комментариях.