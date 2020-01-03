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Intel намерена вернуть старую технологию для возвращения конкуренции с AMD

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Уже давно существует жестокая конкуренция между Intel и AMD, но единоличного победителя не было. На данный момент подавляющее количество проданных позиций принадлежит AMD. В скором времени планируется выпуск новых процессоров Comet Lake-S 10 поколения, с помощью которых компания Intel планирует сильно изменить позиции на рынке и заставить чипы AMD Ryzen отойти на второй план. Сделано это будет посредством введения старой технологии многопоточности, которую часто использовали ранее. 

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Все новые процессоры линейки Comet Lake-S будут обеспечены данной технологией. Об этом сообщил технологический портал Wccftech, ссылаясь на анонимные источники и на недавно проведённые тесты на сайте 3DMark. Как известно, во многих моделях Intel Core (9 поколения) функция Hyper Threading была отключена. В отличие от девятого поколения, в десятом она будет использоваться на постоянной основе, давая возможность обрабатывать сразу два потока данных на каждом ядре. 

В будущем, когда технология будет включена, она принесёт компании немалое увеличение производительности процессоров, что сейчас и требуется для создания сильной конкуренции AMD. Кроме того, возможно именно это нововведение не даст AMD полностью взять рынок чипов под свой контроль.

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