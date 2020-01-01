Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все знают, что постоянные моды для The Elder Scrolls V: Skyrim добавляют в неё массу разнообразия. Очень часто для неё выпускают маленькие модификации, которые не сильно меняют стиль и систему игры, но не в этот раз. Мод, про который мы сегодня расскажем, даст возможность не только почувствовать себя хоббитом из Шира, но ещё и пройти путь от уютного дома до Чёрной горы, в недрах которой скрывается дракон Смауг.

реклама

Как фанаты культового RPG, так и читатели Джона Р. Р. Толкина смогут насладиться атмосферой мода, и неизвестно, кому из них больше повезло. Мод имеет соответствующее название - Middle Earth Path of the Hobbit. Первая его версия была выпущена ещё давно, но только сейчас разработчик решил усовершенствовать своё творение, добавив огромное количество NPC (около 500).

Кроме этого, в мод вставили много новых миссий, разнообразное оружие, красочную одежду хоббитов, разрушающую магию, и конечно славно известные кольца, которые стали ключом всего сюжета книги. Пользователей уверяют, что после прохождения игры с новым модом у них будут совсем другие ощущения, ведь в ней можно и повстречать тролля, и сначала пройти знакомство с Элрондом. Масса кровавых баталий тоже обеспечена. Также предоставлена возможность выбора сюжетной линии: это могут быть как хоббитцы, так и отважные гномы, подвиги которых описаны в книге. Единственным недостатком является поддержка только стандартной версии Скайрима. На специальной он работать не будет. Загрузить и попробовать жизнь хоббитов можно перейдя по ссылке.