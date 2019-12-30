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С каждым днём реалистичных видео с подменой лиц в интернете становится всё больше. Из-за того, что нейросети активно развиваются, некоторые пользователи даже создают собственные коллекции таких роликов, вставляя на чьё-то место другого человека. Это может быть такая знаменитость как Киану Ривз - самый частый участник этих подмен или кто-нибудь другой. Совсем недавно в коллекции Ctrl Shift Face появился новый шедевр, связанный с известной новогодней комедией "Один дома".

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Главную роль в ней играет мальчик школьного возраста Кевин Макалистер. Авторы видео решили, что данная комедия уже всем порядком надоела и немного её разнообразили, вставив вместо Кевина Сильвестра Сталлоне. Такое зрелище сразу же понравилось огромному количеству пользователей, ведь кого не заинтересует маленький мальчик с лицом профессионального спортсмена, который к тому же играл Рембо.



Как ни странно, короткий отрывок дал чёткое понимание того, что прогресс в этой области движется очень быстро. Если вы не профессиональный режиссёр или монтировщик видео, то увидеть подмену будет очень сложно. Кто знает, возможно уже через несколько лет нейросети научат делать подмену лиц не на короткометражных видео, а на полноценных фильмах. Хотим предупредить, что после просмотра ролика ваше отношение к фильму может серьёзно измениться.