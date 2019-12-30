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Ещё в 2018 году глава Роскомнадзора Александр Жаров, известный своими радикальными высказываниями насчёт провайдеров, компаний, сотрудничающих с РФ, популярными мессенджерами и многим другим, постановил закон о запрете Telegram на территории России. По согласию суда, его было решено заблокировать, но и до сегодняшнего дня он прекрасно функционирует, не испытывая помех или других признаков блокировки. Сам же Жаров всё также пытается изменить сложившуюся ситуацию, но каждый раз терпит поражение.

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Возможно, что активный борец за блокировку Telegram переменил своё мнение насчёт него и начал всё сначала, скачав его и зарегистрировавшись. В любом случае, такому известному лицу, как он, будет сложно объяснить общественности этот противоречивый ход. Есть вероятность, что сделали это хакеры, а вовсе не господин Жаров. Пока что это единственный вариант происходящего, ведь официальных комментариев со стороны главы Роскомнадзора не поступало. Возможно, что активный борец за блокировку Telegram переменил своё мнение насчёт него и начал всё сначала, скачав его и зарегистрировавшись. В любом случае, такому известному лицу, как он, будет сложно объяснить общественности этот противоречивый ход. Есть вероятность, что сделали это хакеры, а вовсе не господин Жаров. Пока что это единственный вариант происходящего, ведь официальных комментариев со стороны главы Роскомнадзора не поступало.

Как ни странно, вчера в системе мессенджера был зарегистрирован аккаунт главы Роскомнадзора. Этой информацией поделился известный журналист Александр Плющёв. Узнал об этом он от своего друга, у которого номер Жарова был забит в контактах на телефоне. Никто не знает, как понимать такой странный ход - сначала тратить все свои силы и возможности на блокировку сервиса, а после регистрироваться в нём, как будто ничего этого не было.