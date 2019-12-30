Аккаунт главы Роскомнадзора появился в Телеграм, который должен был быть заблокирован этим ведомством
Ещё в 2018 году глава Роскомнадзора Александр Жаров, известный своими радикальными высказываниями насчёт провайдеров, компаний, сотрудничающих с РФ, популярными мессенджерами и многим другим, постановил закон о запрете Telegram на территории России. По согласию суда, его было решено заблокировать, но и до сегодняшнего дня он прекрасно функционирует, не испытывая помех или других признаков блокировки. Сам же Жаров всё также пытается изменить сложившуюся ситуацию, но каждый раз терпит поражение.
рекламаКак ни странно, вчера в системе мессенджера был зарегистрирован аккаунт главы Роскомнадзора. Этой информацией поделился известный журналист Александр Плющёв. Узнал об этом он от своего друга, у которого номер Жарова был забит в контактах на телефоне. Никто не знает, как понимать такой странный ход - сначала тратить все свои силы и возможности на блокировку сервиса, а после регистрироваться в нём, как будто ничего этого не было.
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