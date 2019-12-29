Фанат Tesla вшил ключ от автомобиля себе под кожу
До чего только не доходят фанаты ради своей мечты. Так, один сильный поклонник электрокаров Tesla из штата Юта, США, решил, что постоянно носить с собой ключ от автомобиля неудобно и рискованно, ибо в любой момент его можно потерять или где-то забыть. Чтобы не беспокоиться о безопасности, он не надел его себе на шею, как бы сделали многие, а поступил более радикально - вшил его себе под кожу руки специальным прибором. Теперь о потере важного атрибута можно не беспокоиться. Ключ в "надёжных руках".
рекламаЗовут преданного фаната Бен Воркмен. По его словам, теперь он сможет открывать авто пафосным взмахом руки. К удивлению, ключ от Tesla - не первый имплант в его теле, а уже четвёртый. Первым из них стал сенсорный ключ от дверей на работе. Следом он ввёл в руку прибор, позволяющий вводить логин и пароль без прикасания к клавиатуре. О третьем импланте он говорить не хотел, но позже признался журналистам, что в другой руке у него маленький магнит для подшучивания над друзьями.
Все эти приборы я ввёл лишь ради эксперимента. Первые три были встроены с помощью шприцов, а с ключом от электрокара пришлось сильно повозиться.
рекламаКак потом выяснилось, больше всего в своей жизни Воркмен любит шутить. Примером этого стал тот факт, что когда журналисты подошли к нему, то он навёл банан на свою Tesla, и она запищала, оповещая об успешном разблокировании дверей. Бен в свою очередь в шутку сказал, что именно фрукт служит ему в роли автомобильного ключа.
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