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До чего только не доходят фанаты ради своей мечты. Так, один сильный поклонник электрокаров Tesla из штата Юта, США, решил, что постоянно носить с собой ключ от автомобиля неудобно и рискованно, ибо в любой момент его можно потерять или где-то забыть. Чтобы не беспокоиться о безопасности, он не надел его себе на шею, как бы сделали многие, а поступил более радикально - вшил его себе под кожу руки специальным прибором. Теперь о потере важного атрибута можно не беспокоиться. Ключ в "надёжных руках".

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Все эти приборы я ввёл лишь ради эксперимента. Первые три были встроены с помощью шприцов, а с ключом от электрокара пришлось сильно повозиться.

Зовут преданного фаната Бен Воркмен. По его словам, теперь он сможет открывать авто пафосным взмахом руки. К удивлению, ключ от Tesla - не первый имплант в его теле, а уже четвёртый. Первым из них стал сенсорный ключ от дверей на работе. Следом он ввёл в руку прибор, позволяющий вводить логин и пароль без прикасания к клавиатуре. О третьем импланте он говорить не хотел, но позже признался журналистам, что в другой руке у него маленький магнит для подшучивания над друзьями.

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Как потом выяснилось, больше всего в своей жизни Воркмен любит шутить. Примером этого стал тот факт, что когда журналисты подошли к нему, то он навёл банан на свою Tesla, и она запищала, оповещая об успешном разблокировании дверей. Бен в свою очередь в шутку сказал, что именно фрукт служит ему в роли автомобильного ключа.