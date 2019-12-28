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За последнее время в интернете слишком часто возникали различные споры по поводу нарушения авторских прав на конкретную продукцию. Много раз подобные претензии предъявляли видеохостингу YouTube, заявляя, что на нём постоянно публикуются материалы частного характера, использовать которые без разрешения нельзя. Естественно, когда руководство узнало, что их сервис может оказаться под запретом по всей территории России, ими были приняты некоторые существенные меры для решения конфликта. В качестве одного из таких решений была выдвинута функция для обрезки видео.

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В случае, если кто-нибудь пожаловался на якобы украденный контент, YouTube ввела функцию обрезания ролика с помощью маркеров в начале и в конце спорного фрагмента. Найти её можно зайдя в "Студию YouTube" и нажав на опцию под названием "Вспомогательная обрезка". На данный момент это не окончательная её версия, а только усовершенствованный прототип. В будущем производители будут активно работать над упрощением этого процесса.

На введении этой функции разработчики не остановились. Сообщается, что YouTube занимается созданием ещё двух похожих опций. Всё это ради того, чтобы самые крупные правообладатели наконец перестали постоянно подавать жалобы на сервис. Даже несмотря на то, что между ними проводилось множество переговоров о сотрудничестве, консенсуса они не достигли. Напомним, что в середине июля компания выборочно обновила действующий регламент и попросила всех правообладателей при нахождении нарушений, точно указывать на конкретный момент видео, вызвавший недоразумение.