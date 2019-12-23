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Все наверняка знают о недавней сенсации, которая привела в восторг огромное количество людей - выход сериала, основанного на культовой игре The Witcher 3: Wild Hunt, ранее пользовавшейся немалой популярностью. К сожалению, события сериала не вечны, и в конце концов, как бы этого ни хотелось, он закончится. После того как фанаты прошли всю трилогию Ведьмака и уже посмотрели сериал, у них появился логичный вопрос - что делать дальше и как жить без любимого сериала.

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Выход они нашли самый простой - по новой перепройти всю трилогию с самого начала. Об этом гласит статистика Steam Charts. По данным из неё, 22 числа в воскресенье в The Witcher 3: Wild Hunt насчитывалось около 48 тысяч одновременных игроков. Подъём начался ещё в субботу, а 22 декабря он достиг своего максимального значения.

Именно такие результаты можно было наблюдать в 2016 году, при выходе нового дополнения "Кровь и вино". Тогда, после его прохождения многим захотелось снова вспомнить былые моменты и быстренько пробежать дикую охоту. К слову, на сегодняшний момент в Steam проводится акция на эту бессмертную классику, так что при желании можно сэкономить до 70% при покупке, хорошо проведя новогоднее время.