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YouTube и Яндекс.Видео снова находятся на грани блокировки - на этот раз ситуация гораздо серьёзнее

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Ни для кого не секрет, что иногда компании случайно нарушают авторские права на чью-то собственность. Чаще всего это происходит в YouTube и на "Яндекс.Видео". В свободном доступе люди размещают видео или другого рода материалы, написанные кем-то иным, без разрешения автора, и нередко за их ошибки ругают владельцев сервисов. Так, недавно между издателем книги "Задача трёх тел" и обоими площадками возникло крупное недопонимание, которое для них печально закончилось.

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Заключалось оно в том, что на YouTube и "Яндекс.Видео" предлагались нелегальные аудиокопии книги. Автор, естественно, это заметил и подал жалобу в суд. После слушания дела регулирующий орган обязал оба сервиса в срочном порядке удалить данные материалы. В случае невыполнения этого условия они будут заблокированы на территории РФ. 

Также по истечении некоторого времени Мосгорсуд может вынести компаниям вечную блокировку, которая предусматривает попадание какого-либо сервиса в специальный реестр Роскомнадзора до тех пор, пока незаконный материал не будет добровольно удалён. Соглашение о добровольном удалении без суда уже было принято ранее, но касалось только сериалов и фильмов. Про аудиокниги ничего сказано не было. Наибольшее количество претензий было выдвинуто YouTube, ведь у руководства есть механизм, позволяющий удалять пиратские ссылки, а "Яндекс.Видео" лишь агрегатор, вмещающий в себя файлы других сайтов.

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