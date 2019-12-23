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В начале мая этого года польская холдинговая компании CD Projekt RED заявила об открытии собственного магазина с футболками, носками, плакатами и подобными интересными атрибутами из игр. Тогда его главной ценностью была статуэтка Геральта из Ривии. Сделана она очень в очень хорошем качестве, так что вполне окупает деньги, которые нужно за неё отдать - 220 евро (16 тысяч рублей). И вот, настал момент, когда ассортимент магазина пополнился ещё одной фигуркой.

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Речь идёт об одной из главных героинь серии игр про Ведьмака Цириллы, или просто Цири. По всей видимости, студия нашла эксперимент со статуэткой Геральта удачным, ведь уже в третьем квартале 2020 года её можно будет получить и добавить в свою коллекцию. Возможно, что компания также выпустит и фигурку Йеннифэр, как дополнение к двум уже созданным.

Необычно оформленная фигурка Цири выполнена из самого качественного полистоуна. Имеет ручную раскраску и в высоту достигает примерно 35-36 сантиметров. На главную героиню надели классическое японское кимоно и украсили острой катаной, всунутой ей в руку. Как видно из изображения, в ногах у "Предназначения Геральта" гуляет лиса. К сожалению, доставку этой красоты в Россию разработчики не предусмотрели, но для почитателей и фанатов Ведьмака всегда есть возможность воспользоваться сервисами для пересылки.