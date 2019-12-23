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После того как известный инженер видеоигр Хидео Кодзима почтил своим визитом российское телешоу «Вечерний Ургант», ведущий программы стал всё чаще играть в компьютерные игры, которыми он всерьёз увлёкся. Так, несколько месяцев назад он впервые окунулся в атмосферу Fortnite, в ноябре опробовал Dota 2, а совсем недавно и вовсе решил проверить свои силы в турнире по Counter-Strike: Global Offensive, который сейчас проходит в столице.

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Пригласив на дружеский поединок команду профессионалов Virtus.pro, он также заинтересовал данным событием и некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, ему на помощь пришли: Feduk, Егор Крид, Kyivstoner и Константин Анисимов. Конечно, подумав, что если бой будет проходить команда на команду, у шоу-менов просто нет шансов на победу. В связи с этим им было предложено смешать всех участников между собой и скорее начинать бой.

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По результатам распределения образовалось две команды: одна под руководством Урганта, а вторая - Крида. В каждой команде стало примерно поровну профессионалов в играх и профессионалов в делах шоу-бизнеса. После этого долгожданный поединок начался. Иван Ургант наконец получил желаемое удовольствие и начал в буквальном смысле убивать всех подряд. Коротко описать сражение не удастся, сказать можно только, что битва получилась действительно красивой и увлекательной.