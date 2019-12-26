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Как мы знаем, недавно из проекта Libra ушло много основных партнёров, таких как: eBay, PayPal, Visa и MasterСard. Общество уж было подумало, что создатели оставят свою затею выпустить международную криптовалюту для повсеместного использования и сдадутся, но не тут-то было. Разработчики убеждены, что уже через несколько лет Libra станет всемирно известным платёжным сервисом.

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В команде Libra Association сейчас состоит 20 одних из самых крупных компаний, но никто из них не решился вкладывать в проект инвестиции. Всё потому, что высшие органы власти в США не заинтересованы в запуске криптовалюты. По крайней мере сейчас. Недавно они даже обвиняли Facebook в попытке захватить власть с помощью распространения проекта, но в компании не унывают, уверяя пользователей в том, что Libra будет жить несмотря на все трудности.

По этому поводу высказался член совета директоров Libra Association Патрик Эллис, в своей речи заявив о продолжении поддержки проекта и сроке выхода в мировое обращение. По его словам, случиться это должно в 2020 году, но из-за несправедливого отношения властей, точная дата может оказаться гораздо позже. Также создателями отмечается, что все платежи в ней будут занимать столько же времени, как и отправка обычного SMS. Запустится ли она в действительности или будет отложена в долгий ящик, никому не известно.