Facebook не собирается бросать проект криптовалюты Libra
Как мы знаем, недавно из проекта Libra ушло много основных партнёров, таких как: eBay, PayPal, Visa и MasterСard. Общество уж было подумало, что создатели оставят свою затею выпустить международную криптовалюту для повсеместного использования и сдадутся, но не тут-то было. Разработчики убеждены, что уже через несколько лет Libra станет всемирно известным платёжным сервисом.
рекламаВ команде Libra Association сейчас состоит 20 одних из самых крупных компаний, но никто из них не решился вкладывать в проект инвестиции. Всё потому, что высшие органы власти в США не заинтересованы в запуске криптовалюты. По крайней мере сейчас. Недавно они даже обвиняли Facebook в попытке захватить власть с помощью распространения проекта, но в компании не унывают, уверяя пользователей в том, что Libra будет жить несмотря на все трудности.
По этому поводу высказался член совета директоров Libra Association Патрик Эллис, в своей речи заявив о продолжении поддержки проекта и сроке выхода в мировое обращение. По его словам, случиться это должно в 2020 году, но из-за несправедливого отношения властей, точная дата может оказаться гораздо позже. Также создателями отмечается, что все платежи в ней будут занимать столько же времени, как и отправка обычного SMS. Запустится ли она в действительности или будет отложена в долгий ящик, никому не известно.
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