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В то время как Intel едва справляется с переходом на лучший техпроцесс, AMD делает это без особых трудностей и даже не заявляет об этом в СМИ. Так, в интернете недавно засветился ремейк всем известного «ветерана» Ryzen 5 1600, новая версия которого серьёзно приобрела мощности даже вопреки своему немалому возрасту по меркам для комплектующих.

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С самого начала производства производитель выпускал данные процессоры придерживаясь технологии в 14-Нм, но один внимательный пользователь захотел проверить новое приобретение в программе CPU-Z. Результат его сильно удивил, ведь предоставленные изначально характеристики меркли в сравнении с показанными в тесте.

Кроме того, что техпроцесс был выполнен по 12-нанометровому стандарту, процессор можно беспроблемно разгонять до частоты в 3,7 ГГц. В прошлой версии при достижении сильной нагрузки система автоматически уменьшала частоту до 3,4 ГГц. Сейчас же этого не происходит. Счастливчик, которому повезло получить старо-новый процессор, также отмечает, что немного лишней производительности было видно и в Cinebench. Новая версия Ryzen 5 1600 может достичь 3,6 ГГц при работе всех ядер, а старая максимум 3,2 ГГц. AMD по этому поводу не даёт никаких комментариев.