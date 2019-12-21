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Недавно компания Apple выпустила топовую сборку своего флагманского компьютера Mac Pro, цена которого на старте продаж была сильно завышена, но оказалось, что это не был предел. Немного позже на официальном сайте корпорации появилась информация про системный блок с еще более продвинутой конфигурацией для желающих отдать "все свои деньги".

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У нового системника, в комплекте с которым идёт и SSD-накопитель, в отличие от менее мощной версии будет не 256 ГБ памяти, а целых 8 ТБ. В связи с этим, его цена значительно возрастёт. Это нововведение обойдется пользователям на $2600 дороже прежнего. Иными словами, теперь самая топовая сборка Mac Pro в 2019 году будет стоить $53 799.

Кроме этого, в конструкторе выбора комплектующих есть две строчки под названием "скоро в продаже". Под ними подразумевается возможность установки на компьютер одной или двух видеокарт Radeon Pro W5700X. Цена такой услуги от Apple пока что неизвестна, но в скором времени её раскроют. Вероятнее всего, это нововведение с повышением цены не окупится для компании, ведь уже и без того дорогой компьютер стал на 162 тысячи рублей дороже, не дав особенного преимущества из-за широкой популярности "облачных хранилищ".