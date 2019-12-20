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Миллионы фанатов серии игр про Ведьмака и просто любопытных пользователей с нетерпением ждущих выхода сериала о похождениях Геральта из Ривии с полной уверенностью могут торжествовать, ведь до премьеры осталось чуть меньше суток. Со времени первого появления на заголовках новостей он создал очень много шума, подтверждая то, что многие игроки хотят поскорее увидеть экранизацию главного героя своей любимой RPG.

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Специально для людей, наметивших себе за цель не пропустить ни одной секунды, Netflix обнародовала время выхода всех восьми серий в разных странах по всему миру. Официальная дата релиза намечена разработчиками на 12 часов ночи по тихоокеанскому времени. Для России оно будет немного отличаться:

* Москва - 11:00

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* Самара - 12:00

* Екатеринбург - 13:00

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* Омск - 14:00

* Красноярск - 15:00

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* Иркутск - 16:00

* Владивосток - 18:00

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Под вопросом остается главная интрига завтрашнего дня - сможет ли сериал побить все рекорды и сильнейшим образом впечатлить фанатов, или потерпит фиаско, опустившись "на дно". По крайней мере, второго от него мало кто ждёт, ведь Netflix вложила в проект немало денег, запланировав целых семь сезонов, в каждом по восемь серий, длительность в 60 минут. В любом случае, предполагать сейчас не стоит, об этом мы узнаем завтра, с выходом первых серий и первых отзывах посмотревших.