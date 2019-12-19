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Наконец настал день, когда самые большие и влиятельные компании мира заключили между собой союз, призванный вместе создать что-то новое и необычное, а именно - стандарт "умного дома", которого ещё не было до этого. Начало его работы ознаменует новую ступень развития "умных" устройств, ведь в нём сочетаются отличная безопасность и максимальный комфорт.

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Данный проект будет существенно отличаться от всех предыдущих тем, что в его основе лежит открытый исходный код. Это означает, что абсолютно все устройства для "умного дома", которые у вас только есть, смогут работать вместе, вне зависимости от их марки, цены или качества. В случае, если создателям улыбнётся удача, то система "умного дома" даст возможность выбора между операционными системами, которые удобны в первую очередь пользователю.

В Google добавляют, что даже голосового помощника можно будет выбирать самостоятельно между: Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa или любыми другими, не менее популярными платформами. Проекту присвоили название Project Connected Home over IP и приписали примерную дату выпуска на конец ещё не начавшегося 2020 года. Стандартизирует и упростит использование всех устройств "умного дома" или он наоборот приведёт к ещё большим неудачам, пока неизвестно, но ясно, что если три гигантские корпорации сплотились для единой работы, то результат должен себя окупить.