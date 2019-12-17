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180 миллиардов рублей хочет получить Rambler от сервиса Twitch за трансляцию матчей

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Многим известно, что за последние годы один из самых популярных стриминговых сервисов Twitch не раз участвовал в серьёзных скандалах, а точнее был их эпицентром. Чаще всего они были связаны с неправильным поведением пользователей в прямом эфире, причём это могли быть как: маты, расизм и шовинизм, так и призывы к насилию и фашистской идеологии, ещё недавно широко распространённой среди авторов платформы. На днях прогремел новый скандал Twitch с российской компанией "Рамблер", сутью которого был незаконный показ футбольных матчей.

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По словам главы всех спортивных проектов "Рамблера" Михаила Гершковича, сервис Twitch не раз нарушал их право на показ футбольных матчей английской премьер-лиги без нужной на то лицензии или других документов, подтверждающих официальность их действий. Заявление, в котором руководство "Рамблера" изложило свои претензии к Twitch, уже было подано в Мосгорсуд.

Требования их оказались далеко не такими малозначительными, как многие считали. Всего "Рамблером" было поставлено два условия:

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* выплата компенсации в размере 180 миллиардов рублей

* блокировка сервиса Twitch на территории Российской Федерации.

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В ответ на обвинения, представитель стриминговой платформы заявил, что они не признают своей вины и не собираются выплачивать компенсации за то, что не нарушает законов. К слову о законах, блокировка Twitch будет возможна только после ещё одного подобного нарушения, которое смогут зафиксировать. Первое слушание по делу состоится 20 декабря.

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