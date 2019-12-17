Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многим известно, что за последние годы один из самых популярных стриминговых сервисов Twitch не раз участвовал в серьёзных скандалах, а точнее был их эпицентром. Чаще всего они были связаны с неправильным поведением пользователей в прямом эфире, причём это могли быть как: маты, расизм и шовинизм, так и призывы к насилию и фашистской идеологии, ещё недавно широко распространённой среди авторов платформы. На днях прогремел новый скандал Twitch с российской компанией "Рамблер", сутью которого был незаконный показ футбольных матчей.

реклама

По словам главы всех спортивных проектов "Рамблера" Михаила Гершковича, сервис Twitch не раз нарушал их право на показ футбольных матчей английской премьер-лиги без нужной на то лицензии или других документов, подтверждающих официальность их действий. Заявление, в котором руководство "Рамблера" изложило свои претензии к Twitch, уже было подано в Мосгорсуд.

Требования их оказались далеко не такими малозначительными, как многие считали. Всего "Рамблером" было поставлено два условия:

реклама

* выплата компенсации в размере 180 миллиардов рублей

* блокировка сервиса Twitch на территории Российской Федерации.

реклама

В ответ на обвинения, представитель стриминговой платформы заявил, что они не признают своей вины и не собираются выплачивать компенсации за то, что не нарушает законов. К слову о законах, блокировка Twitch будет возможна только после ещё одного подобного нарушения, которое смогут зафиксировать. Первое слушание по делу состоится 20 декабря.