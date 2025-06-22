Однако у нее всего 256Mb памяти.

Первые результаты тестирования Lisuan G100, первого китайского GPU на 6-нм техпроцессе, появились в базе Geekbench. В паре с APU Ryzen под Windows 10 графический процессор продемонстрировал скромные показатели в OpenCL-бенчмарке. Однако итоговая производительность сейчас малоинформативна: речь идёт о ранней стадии тестирования с сырой версией драйверов и незавершённой настройкой кремния.

О запуске первых образцов Lisuan G100 компания Lisuan Technology сообщила в прошлом месяце. Чип базируется на собственной архитектуре TrueGPU и с высокой вероятностью производится силами SMIC по 6-нм нормам. Внутри компании его позиционируют как потенциального конкурента NVIDIA RTX 4060, хотя последняя уже заменена серией RTX 5060. Подробные характеристики Lisuan G100 не раскрываются. По данным Geekbench, тестируемая версия содержит 32 вычислительных блока и работает с частотой около 300 МГц. Отмеченный объём видеопамяти в 256Mb почти наверняка отражает ошибку определения в условиях нестабильного ПО.

Сценарий с младшей модификацией или ограничениями инженерного образца выглядит наиболее правдоподобным. Архитектура исполнительных модулей Lisuan G100 пока неизвестна, поэтому делать выводы о конфигурации FP32-ядер преждевременно. Заниженные частоты и аномальные параметры памяти, скорее всего, связаны с недоработками микропрограммного обеспечения. Массовый выпуск ожидается в конце 2025 года либо в начале 2026-го. К этому времени компания планирует завершить цикл доработок.

На тестовой платформе с Ryzen 7 8700G, 64Gb DDR5-4800 и платой Colorful Battle-AX B650M-Plus G100 набрал 15 524 балла в OpenCL. Это уровень старых решений вроде GeForce GTX 660 Ti (2012 год), Radeon R9 370 или интегрированного Xclipse 940 в Exynos 2400. Пока такие результаты скорее подтверждают факт разработки чипа, чем свидетельствуют о его коммерческом потенциале.