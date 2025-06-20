Хотя компания Trump Organization утверждает, что производство устройства будет осуществляться в США, есть вероятность, что первые партии T1 будут собраны в Китае.

С момента запуска Trump Mobile в июне 2025-го медиа акцентируют всё внимание на новом смартфоне T1, который подаётся публике как "ответ" iPhone 17. Правда, за патриотическим пафосом скрывается довольно прозаичный сценарий: устройство, на словах "созданное для настоящих американцев", производится в Китае.

История оператора привязана к круглой дате – десятилетию с момента выдвижения Дональда Трампа в президенты. Слоганы "Сделаем Америку великой снова" и "технологии для патриотов" должны напоминать потребителям об американском характере бренда. На этом фоне анонс T1 с его маркетинговым обещанием американского качества выглядел логичным шагом, по крайней мере для тех, кто верит в символику. Однако социальные сети быстро разрушили этот фасад.

Обнаружилось, что T1 – это ребрендинг недорогого Android-смартфона T-Mobile REVVL 7 Pro 5G производства китайской компании Wingtech. Аналитик Макс Вайнбах подтвердил, что устройство получило новый корпус и логотип, но по сути остаётся обычной OEM-сборкой. На этом фоне претензии бренда на независимость звучат, мягко говоря, натянуто.

Кроме того, Trump Mobile – типичный виртуальный оператор. Компания арендует инфраструктуру крупных игроков (AT&T, T-Mobile, Verizon) и просто перепродаёт готовый продукт, хотя риторика преподносит всё это как альтернативный выбор для патриотов.