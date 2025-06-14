Колонизация Марса – идея, которая когда-то звучала как литературная фантастика, теперь всё чаще выглядит как вопрос времени и логистики. SpaceX под руководством Илона Маска продолжает строить инфраструктуру, способную перенести человека за пределы земной орбиты не в теории, а в реальности. В центре всей этой конструкции находится Starship – тяжёлая ракета и одновременно шаттл, рассчитанный на многократное использование. Систему проектируют с прицелом на далёкие планеты.





Несмотря на периодические сбои и переносы запусков, направление остаётся чётким: создать платформу, которая сможет перевозить грузы и людей за пределы Земли. И не разово, а регулярно.

На сегодняшний день Starship является самой крупной ракетной системой, которую когда-либо собирали: почти 121 метр в высоту, более 7500 тонн тяги.

Маск говорит не просто о полёте. Он говорит о городе. Автономном, на Красной планете. До появления первых поселенцев туда должны будут отправиться грузовые корабли с модулями, генераторами, роботами. В том числе с Optimus, человекоподобным автоматом от Tesla, рассчитанным на работу там, где человеку пока делать нечего.

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Проблемы, впрочем, остаются. Первая – дозаправка в космосе. Без этого говорить о дальних перелётах всерьёз не приходится. Вторая – выбор точки посадки. Нужно место с ровной поверхностью, льдом под почвой и умеренными перепадами температур. Сейчас основным кандидатом выступает Аркадия Планития на севере Марса.

Пусковые окна открываются раз в 26 месяцев. Следующее будет доступно в 2026 году. SpaceX намерена отправить сразу пять кораблей: часть из них в беспилотном режиме. Эти полёты станут первым полигоном для отработки систем.

Что касается пилотируемого полёта, Маск говорит о горизонте в 10 лет. На практике это зависит от тысячи переменных, в том числе от логистики и до погоды.