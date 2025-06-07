И давно устаревшей видеокартой.

Мошеннические схемы, связанные с поставками видеокарт, продолжают усложняться, подстраиваясь под ожидания пользователей и дефицит флагманских моделей. Последний инцидент, зафиксированный на территории Европейского союза, иллюстрирует масштаб проблемы. Речь идёт о попытке продажи несуществующей GeForce RTX 5090 через платформу Amazon в нидерландском сегменте, что свидетельствует о системных сбоях в контроле со стороны маркетплейса.

Информация о случае появилась благодаря пользователю Reddit, который сообщил, что заказал дорогую видеокарту AORUS Master GeForce RTX 5090 более чем за 3 000 долларов у стороннего продавца с испанской регистрацией. Заказ был оформлен как поставка нового устройства, доставка осуществлялась через несколько промежуточных пунктов. В одной из точек содержимое посылки было подменено: вместо графического процессора пользователь получил коробку с продуктами питания и устаревшей видеокартой, предназначенной, вероятно, для имитации веса оригинального товара.

Пострадавший ранее не сталкивался с проблемами на Amazon и выбрал площадку из соображений надёжности. Однако отсутствие контроля за действиями сторонних продавцов привело к инциденту, демонстрирующему ограниченность внутренних механизмов верификации и аудита, особенно при работе с высокоценовыми позициями. На фоне дефицита RTX 5090 потребители становятся уязвимыми перед схемами, основанными на подмене и манипуляции доверием.

Особую тревогу вызывает факт, что RTX 5090 на момент инцидента фактически отсутствовала в розничной продаже. Такая ситуация создаёт питательную среду для мошенников, эксплуатирующих информационный вакуум и стремление пользователей получить дефицитный продукт. Покупка устройства, по всей вероятности не существующего в официальном канале, завершилась финансовыми и репутационными потерями для покупателя, поставив под сомнение надёжность логистической цепочки.