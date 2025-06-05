Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Инсайдеры раскрыли, какие айфоны получат iOS 26, а какие могут не получить
Под угрозой все устройства, выпущенные до 2019 года.

Apple представит следующую версию iOS 9 июня на конференции WWDC 2025. И если технические детали пока официально не озвучены, то слухи говорят сразу о двух изменениях. Во-первых, возможно изменение схемы наименования – вместо iOS 19 будет представлена iOS 26. Это позволит уравнять версии всех систем Apple: iPadOS, tvOS и macOS уже приближаются к номеру 25. Во-вторых, новая платформа, судя по утечке MacRumors, не будет поддерживать iPhone, выпущенные до 2019 года.

Минимальными совместимыми устройствами станут iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Если эта информация подтвердится, iPhone XR, XS и XS Max, представленные в 2018 году, официально останутся без поддержки. Тем не менее, как показывает практика, базовые обновления безопасности Apple всё ещё может выпускать для устаревших моделей. Например, в марте 2025 года iPhone 8 получил патч, несмотря на прекращение полноценной поддержки.

Основные изменения затронут интерфейс и встроенные приложения. Уже сейчас стилистика приглашений на WWDC выполнена в духе динамического дизайна, что намекает на переработку визуальной среды системы. Среди функциональных новинок ожидаются: автоматический перевод сообщений в iMessage, анимированные обложки альбомов на экране блокировки и переработанные приложения Music и Notes.

Также сообщается о новом игровом хабе с синхронизацией между iPhone, iPad и Apple TV – возможный ответ на усилия Microsoft и Sony по продвижению облачных игровых сервисов. Отдельного внимания заслуживает слух о появлении Google Gemini: якобы новый ИИ-ассистент будет встроен как дополнительный инструмент, работающий наряду с Siri. Это было бы нетипичным шагом для Apple, известной замкнутостью своей экосистемы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #apple #iphone #ios 19 #ios 26
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России отменили строительство завода по производству технического углерода
3
TSMC считает себя безальтернативным поставщиком чипов для ИИ
+
Samsung анонсировала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 7
+
Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит встречу Контактной группы по обороне Украины
+
Геймплей и релиз Dying Light: The Beast представят на SGF 2025
+
В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
1
404 Media о реакции школ на ChatGPT: обнаружить сгенерированный текст становится сложнее
+
KDE призывает пользователей Windows 10 переходить на Linux и называет преимущества этого решения
2
Geforce RTX 5080: кабели прячутся все более креативно
3
В Нижегородской области открыли первый в России завод по производству силикагелей
+
iFixit снижает оценку ремонтопригодности Nintendo Switch до 4 баллов
+
AIDA64 добавила поддержку процессоров AMD Zen 6 выходящих в 2026 году
1
На портале наш.дом.рф появился уникальный идентификатор строящейся недвижимости
+
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
New York Times: США намерены отменить ограничения на добычу нефти на Аляске
1
В России планируют напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах
+
Прототип новой квантовой батареи обеспечивает быструю зарядку и сверхкомпактное накопление энергии
+
The Economist: Атака ВСУ на аэродромы РФ ставит Великобританию перед новым вызовом
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
1
Контроллер Lenovo Legion G9 превращает планшет Legion Y700 2025 в портативную игровую консоль
+

Популярные статьи

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
4
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
24
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
20
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
26
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
41
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
38
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
8
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
86
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
1

Сейчас обсуждают

Константин Богданов
00:58
Да сколько можно уже. Каждый день у них новые самолёты прут и прут. Успокойтесь, ну подумаешь потеряли 40 бомберов ну бывает. Сегодня вон орешник не взлетел, завтра что всю ленту забьют новыми супер р...
Ростех проектирует новую линейку самолетов для военно-транспортной авиации
linux4ever
00:57
>А не в "Газпроме", "Росатоме", "Сухом". Да, учится вместо игр в свободное время на работе, зато точно сможет почувствовать куда дует ветер. АСУшник, который учился эмбедовке лучше пойдёт в яндекс и...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
linux4ever
00:57
Я не туда ответил.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
JornoJovanni
00:55
Да, конечно, она же будет стоит денег. Ты ж нищеброд и не сможешь заплатить 70$
Анонс игры 007 First Light о Джеймсе Бонде — скрытая жемчужина State of Play 2025
beltar
00:55
Ну с ним пока не нарывался. Точнее, я один раз нарвался, что я с какой-то экзотической SCADA не мог данные сдернуть, любая прога, а я, помимо своей еще 2 пробовал, намертво висла. ХЗ, кто виноват. Но ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Дима
00:52
В смысле СНГ ? или то что незаконные действия отколовшихся? Или в Беловежской Пуще перепили? Так много наворотили, что не разгрести.
Главы правительств СНГ оформили соглашение о кооперации в тяжелом машиностроении
Mallory
00:50
Тут все таки "Газпром" в кавычках. А так да, любой уважающий себе специалист не будет работать за 70к. А любой хоть сколько нибудь обучаемый джун - с такой радости сбежит пол года спустя.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
linux4ever
00:47
Другое дело OPC-DA... вот точно скилловики делали. И действительно почему венда так популярна в АСУ.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
beltar
00:35
VS 2003 была. Я на Delphi переписывал. Впрочем тебе вопрос, вот чел выучил C++, не то, что какой-то формошлепный Delphi, это я еще в институте наблевался с Си, и знаю, что мне нервы дороже. И вот это...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
00:33
А главное то я не написал, делать то надо что - "читать же что пишет компьютер". Вдруг там что-то полезное он написал. А вообще, давно, но вы наверное помните, был такой ресурс как ithappens. Там ка...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем