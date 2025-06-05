Под угрозой все устройства, выпущенные до 2019 года.

Apple представит следующую версию iOS 9 июня на конференции WWDC 2025. И если технические детали пока официально не озвучены, то слухи говорят сразу о двух изменениях. Во-первых, возможно изменение схемы наименования – вместо iOS 19 будет представлена iOS 26. Это позволит уравнять версии всех систем Apple: iPadOS, tvOS и macOS уже приближаются к номеру 25. Во-вторых, новая платформа, судя по утечке MacRumors, не будет поддерживать iPhone, выпущенные до 2019 года.

Минимальными совместимыми устройствами станут iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Если эта информация подтвердится, iPhone XR, XS и XS Max, представленные в 2018 году, официально останутся без поддержки. Тем не менее, как показывает практика, базовые обновления безопасности Apple всё ещё может выпускать для устаревших моделей. Например, в марте 2025 года iPhone 8 получил патч, несмотря на прекращение полноценной поддержки.

Основные изменения затронут интерфейс и встроенные приложения. Уже сейчас стилистика приглашений на WWDC выполнена в духе динамического дизайна, что намекает на переработку визуальной среды системы. Среди функциональных новинок ожидаются: автоматический перевод сообщений в iMessage, анимированные обложки альбомов на экране блокировки и переработанные приложения Music и Notes.

Также сообщается о новом игровом хабе с синхронизацией между iPhone, iPad и Apple TV – возможный ответ на усилия Microsoft и Sony по продвижению облачных игровых сервисов. Отдельного внимания заслуживает слух о появлении Google Gemini: якобы новый ИИ-ассистент будет встроен как дополнительный инструмент, работающий наряду с Siri. Это было бы нетипичным шагом для Apple, известной замкнутостью своей экосистемы.