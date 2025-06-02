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Kachka
Разработчики Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077 подтвердили, что делают только ААА-RPG с открытым миром
В студии уверены, что такие игры у них получаются лучше всего.

В свежем выпуске подкаста AnsweRED два ключевых лица CD Projekt – сооснователь Марчин Ивиньский и глава студии Адам Бадовский – обсудили одну из проблем, которая, кажется, преследует любую крупную игровую команду: потерю фокуса. За этой нейтральной формулировкой скрывается вполне конкретный опыт, и весьма болезненный.

Ивиньский признал, что амбиции студии в какой-то момент начали противоречить её реальным возможностям. Попытки выйти за рамки привычного жанра, эксперименты с механиками, заигрывания с другими тональностями — всё это не усиливало проекты, а наоборот, размывало их. Сейчас, по его словам, приоритет один: сосредоточиться на том, что студия умеет лучше всего.

«Выбор очевиден. Вместо того чтобы разбрасываться, мы делаем ставку на свои сильные стороны. Желание пробовать новое понятно, но это может стоить слишком дорого».

В свою очередь, Бадовский добавил, что стратегия CD Projekt теперь строится вокруг узко очерченного вектора, масштабных RPG с открытым миром и плотным нарративом. Всё остальное — за пределами интересов студии.

«Выглядит просто, но каждый день появляется что-то заманчивое. Новые механики, технологии, форматы. Как игроки мы ими восхищаемся. Как разработчики должны держать себя в руках. Не всё вдохновляющее стоит брать в работу».

Примечательно, что это переосмысление совпало с завершением концептуального этапа следующей игры во вселенной Cyberpunk. Новый проект, ранее известный как Project Orion, теперь официально находится в предпродакшне. CD Projekt об этом написала отдельно, без лишней шумихи.

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#игры #cd projekt red #cyberpunk 2077 #cyberpunk #the witcher 4
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