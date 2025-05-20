Очередная утечка, на этот раз от инсайдера Majin Bu, подогрела ожидания перед осенним обновлением линейки Apple. На фото якобы макет iPhone 17 Air рядом с iPhone 16 Plus. Разница в толщине бросается в глаза: по визуальной оценке, корпус нового устройства почти вдвое тоньше, чем у 16 Plus, чей показатель составляет 7,8 мм. Вполне возможно, речь идёт о тех самых 5,65 мм, о которых ранее сообщали в цепочке поставок.
Даже если пропорции слегка искажены ракурсом или макетом, общая идея понятна: Apple всерьёз нацелилась на ультратонкий формат. Такой шаг сам по себе выглядит амбициозно, но не обходится без архитектурных компромиссов. Самый очевидный из них – выступ камеры. На опубликованных снимках он кажется почти равным по толщине корпусу iPhone 16 Plus. Иными словами, главная изюминка дизайна сводится к тому, что из гладкого корпуса выпирает огромный объектив.
Визуальный баланс нарушен, и это сразу бросается в глаза. Судя по слухам, Apple попытается свести всё к одному модулю камеры, чтобы минимизировать габариты. Но физику так просто не обмануть, ведь сенсору нужна площадь, а линзе глубина, иначе может пострадать качество снимков.