Вырез камеры по толщине почти равен iPhone 16 Plus.

Очередная утечка, на этот раз от инсайдера Majin Bu, подогрела ожидания перед осенним обновлением линейки Apple. На фото якобы макет iPhone 17 Air рядом с iPhone 16 Plus. Разница в толщине бросается в глаза: по визуальной оценке, корпус нового устройства почти вдвое тоньше, чем у 16 Plus, чей показатель составляет 7,8 мм. Вполне возможно, речь идёт о тех самых 5,65 мм, о которых ранее сообщали в цепочке поставок.

Даже если пропорции слегка искажены ракурсом или макетом, общая идея понятна: Apple всерьёз нацелилась на ультратонкий формат. Такой шаг сам по себе выглядит амбициозно, но не обходится без архитектурных компромиссов. Самый очевидный из них – выступ камеры. На опубликованных снимках он кажется почти равным по толщине корпусу iPhone 16 Plus. Иными словами, главная изюминка дизайна сводится к тому, что из гладкого корпуса выпирает огромный объектив.

Визуальный баланс нарушен, и это сразу бросается в глаза. Судя по слухам, Apple попытается свести всё к одному модулю камеры, чтобы минимизировать габариты. Но физику так просто не обмануть, ведь сенсору нужна площадь, а линзе глубина, иначе может пострадать качество снимков.