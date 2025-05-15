Неофициальной причиной станет уменьшенная батарея в iPhone 17 Air.

В 2025 году Apple решила всерьёз перекроить архитектуру своих платформ. Не косметически, а системно. В предстоящем обновлении iOS 19 компания сосредотачивается сразу на двух направлениях: новой визуальной оболочке и функциональности, основанной на машинном обучении. Официальный анонс ожидается на WWDC летом, но утечки уже в обороте.

Главный акцент сделают автономности. По данным Bloomberg, внутри Apple тестируется алгоритм, который будет отслеживать поведение пользователя и в реальном времени настраивать энергопотребление. Он не просто считает проценты, а использует данные, накопленные за годы. Система будет предугадывать, когда и как ограничить активность приложений, снизить фоновую нагрузку или наоборот – не мешать пользователю.

Один из мотивов – возможное снижение объёма батареи в модели iPhone 17 Air. Аппарат, если верить слухам, станет тоньше, и инженерам придётся искать компромисс.

Второй акцент сделают на интерфейсе. В Apple решили, что пора привести визуальную часть к общему знаменателю. Новый стиль, получивший рабочее название Solerium, формально отсылает к visionOS. Это полутоны, сглаженные углы, лёгкая объёмность, плавающие панели. Изменения затронут не только iOS, но и iPadOS и macOS.