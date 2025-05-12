Карта будет частично украшена 24-каратным золотом.

На некоторых ближневосточных маркетплейсах начали появляться предложения по видеокарте ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition. Цены в пределах от $6 700 до $10 600, в зависимости от поставщика. Источником информации стал VideoCardz, который ссылается на региональные листинги.

Речь идёт об эксклюзивной модификации флагмана NVIDIA. Этот вариант ориентирован не столько на энтузиастов, сколько на коллекционеров и клиентов премиум-сегмента. Dhahab Edition, по сути, украшенный и технически усиленный вариант модели Astral, которую ASUS представила ещё в феврале, но так и не указала официальную цену. Даже "базовый" Astral тянет на $3 099, а этот вариант ощутимо выше классом.

Dhahab (в переводе с арабского — "золото") получил соответствующее оформление: корпус с арабскими мотивами, четырёхвентиляторное охлаждение, акценты на золотом цвете, включая декоративные элементы, вентиляционные решётки и сами лопасти. При этом карта почти полностью занимает четыре слота. Буст частоты заявлен на уровне 2,61 ГГц, хотя в реальных сценариях возможны отклонения в обе стороны.

Главное в этой модели не только внешний вид. По словам продавцов, в конструкции действительно используется 6,5 граммов чистого 24-каратного золота. Это примерно $700 только за металл, хотя очевидно, что платишь здесь не за вес, а за ощущение уникальности.

С практической точки зрения, за те же деньги можно взять RTX Pro 6000 Blackwell с 96Gb памяти и заметно более мощным ядром. Но здесь расчёт на редкость, дизайн, статус.