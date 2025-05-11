Франшиза "MonsterVerse" возвращается с новым проектом и с привычной игрой в недосказанность. Legendary начала продвижение очередного фильма о титанах, который получил название "Godzilla x Kong: Supernova". Не через пресс-релиз, как можно было бы ожидать, а через стилизованное видео, выложенное от имени вымышленной организации Monarch. В нём – рабочее место, якобы оперативное, и номер телефона, по которому зрителю предлагают "докладывать" о передвижениях чудовищ. Позвонив, можно подписаться на SMS-рассылку.

Именно через это сообщение и стало известно название проекта. "Supernova" – это заголовок, явно рассчитанный на интерпретации. Некоторые фанаты уже поспешили предположить, что история уйдёт в сторону космической тематики. Отсылки к сверхновой, угрозе извне, новому уровню разрушения. Но никаких подтверждений от Warner Bros. или Legendary пока не последовало. Возможно, речь идёт скорее об образе, чем о месте действия.

Фильм ставит Грант Спьютор, снявший "Я – мать", сценарий от Майкла Ллойда Грина. Конкретика сюжета пока что почти нулевая. Единственное, чем делится студия, звучит как эхо предыдущих релизов: в истории появятся новые персонажи, Годзилла и Конг вновь объединятся, а враг окажется масштабнее любого из предыдущих.

Вернётся Дэн Стивенс, исполнивший роль Траппера. В актёрский состав вошли Кейтлин Дивер, Джек О’Коннелл, Алиссия Дебнэм-Кери, Сэм Нил, Мэттью Модайн, Делрой Линдо и Дэйв Каллахэм. При этом ни Кэйли Хоттл, ни Ребекка Холл пока не заявлены. Съёмки, по официальным данным, уже идут.