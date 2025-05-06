Разработчики пытались сделать ожидание новой игры приятнее

Прошло более десяти лет с момента релиза Grand Theft Auto V. Игра по всем параметрам – проект ушедшего поколения, и всё же её до сих пор разбирают как двигатель. Не в археологическом смысле, а в инженерном: вытаскивают, калибруют, снова запускают. Последняя демонстрация от Digital Dreams – очередной тому пример.

Моды вроде CoreFx и Lively World являются не просто графической оберткой, а пытаются стать целой реконструкцией, начиная с погодных сценариев и реакций пешеходов, заканчивая поведением машин при столкновении. В результате город, который ты видел сотни раз, вдруг начинает вести себя как живой. По сути новый мод CoreFx для версии Enhanced это та же самая GTA, но теперь она ближе к Cyberpunk, чем к San Andreas.

Тем временем Rockstar вновь переносит релиз GTA VI. "Окончательная" дата выхода теперь назначена на 26 мая 2026 года. Игра, к сожалению, в первое время будет доступна только на консолях нового поколения, а на ПК появится спустя год или два.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; К слову, на фоне тенденции превращения игр в сервисы, GTA V – отдельная изюминка. Она не требует подписки, не заточена под баттл-пассы, не толкает игрока в микротранзакции. Но в доработанном виде игра выглядит не хуже современных ААА-проектов.