Ожидается, что смартфон будет почти такой же тонкий, как порт зарядки и кнопки громкости.

Apple не первый год балансирует между дизайном и здравым смыслом, но в случае с iPhone 17 Air, похоже, решено было сделать ставку исключительно на форму. Прототип устройства уже прошёл через руки блогеров, и главное, что они отмечают – экстремально тонкий корпус. Всего 5,5 мм в самой узкой части. Визуально смартфон почти сравнялся по толщине с кнопками и портом. Это наглядно показывает, как далеко компания готова зайти ради "ощущения будущего".

Макеты всей линейки iPhone 17 опубликовал инсайдер Сонни Диксон. Среди них именно Air бросается в глаза: он ощутимо изящнее Pro-версий, которые, если верить утечкам, сохранят более традиционную толщину в районе 8,7 мм. Отставание заметно даже без штангенциркуля. Форма лаконичная, почти плоская, с подчеркнутым минимализмом.

Но есть и нюансы. Судя по снимкам, нижняя грань корпуса едва превышает по высоте сам разъём USB-C. Прочность вызывает вопросы. По слухам, Apple пойдёт на смесь алюминия с титаном, чтобы избежать рецидива вроде истории с iPhone 6 Plus. Тогда корпус гнулся и компанию это преследовало годами.

Поначалу ожидался 6,9-дюймовый экран, но инженеры, вероятно, сочли формат уязвимым. Финальная диагональ – 6,6 дюйма. Камера будет представлять собой один модуль, вероятно, в угоду толщине. Всё это смотрится как попытка пожертвовать функциональностью ради профиля. Автономность смартфона – отдельная тема. Кремний-углеродный аккумулятор может и станет подспорьем, но при таких габаритах никаких чудес ждать не стоит.

Если слухи подтвердятся, iPhone 17 Air станет не самым мощным, не самым универсальным, но самым эстетичным устройством в линейке. И, возможно, самым спорным.