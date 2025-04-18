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Kachka
Астрономы считают, что впервые смогли найти реальную жизнь за пределами Земли
Однако подтвердить их теорию будет сложно.

Телескоп имени Джеймса Уэбба, судя по последним данным, зафиксировал возможную биосигнатуру в атмосфере экзопланеты K2-18b. Обнаруженное соединение, диметилсульфид (DMS), – это органическая молекула, которая на Земле выделяется преимущественно морскими организмами, включая фитопланктон.

Если предположить, что это вещество действительно присутствует в составе атмосферы далёкого мира, это ещё не является доказательством жизни, но может служить серьёзным косвенным указанием. На нашей планете подобные химические профили формируются исключительно в результате биологических процессов.

Экзопланета K2-18b расположена на расстоянии 120 световых лет от Земли. Она была открыта в 2015 году с помощью телескопа "Кеплер" и представляет собой так называемый субнептун, масса которого почти в девять раз превышает земную. Планета обращается вокруг холодного красного карлика в пределах зоны, потенциально пригодной для жизни. Первоначальные наблюдения, выполненные с использованием телескопа "Хаббл", предполагали наличие водяного пара в атмосфере. Хотя эти данные позднее были поставлены под сомнение, телескоп "Уэбб" смог подтвердить наличие более сложной химической композиции, включающей метан, углекислый газ и следы диметилсульфида. Также отмечается практически полное отсутствие аммиака, что, в совокупности с другими наблюдениями, указывает на возможное наличие жидкой воды в устойчивой форме.

Исследования проводились под руководством астронома Никку Мадхусудхана из Кембриджского университета. В состав группы вошли представители пяти научных учреждений. Были задействованы спектрометры MIRI, NIRISS и NIRSpec, позволяющие регистрировать слабые инфракрасные сигналы.

Однако речь пока не идёт о наличии жизни как таковой. Речь лишь о совпадениях, основанных на земных аналогиях. Даже если концентрация DMS действительно в тысячи раз превышает земной уровень, как отметил Мадхусудхан в интервью BBC, это может быть результатом иных, пока неизвестных химических процессов. Более того, вероятность ошибки остаётся высокой: статистическая значимость сигнала составляет около 99,7%. Для научного консенсуса этого недостаточно.

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#космос #астрономия #земля #жизнь в космосе
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