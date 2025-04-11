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Вьетнамский перекупщик предлагает сервер из 7 карт RTX 5090

В сумме удается достичь более 200Gb видеопамяти.
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Как показывают реалии современного сегмента видеокарт, RTX 5090 повторяет судьбу своих предшественников. Ещё недавно карты скупались ради эфира. Теперь ради обучения искусственного интеллекта. Меняется рынок, меняется риторика, но суть остаётся прежней: топовые графические ускорители NVIDIA вновь рискуют надолго исчезнуть с полок, причём задолго до того, как широкая публика вообще поймёт, зачем нужен весь этот объём памяти. На сей раз не из-за криптовалют, а по вине ИИ.

Вьетнамский ритейлер Nguyencongpc, до сих пор работавший преимущественно с игровыми сборками и корпоративными заказами среднего уровня, неожиданно для всех начал предлагать готовые серверы на базе семи RTX 5090. Конфигурация не игрушечная. Она включает воздушное охлаждение и блок питания на 2000W. В маркетинговых материалах всё это подаётся как "идеальное решение для корпоративного ИИ".

Сценарий, увы, узнаваем. RTX 4090 уже сталкивалась с похожей судьбой. Сперва всплеск интереса среди энтузиастов, а затем и ажиотаж среди майнеров, после чего наступил дефицит и резкое удорожание.

По данным Videocardz и независимых наблюдателей, спрос на RTX 5090 в азиатском сегменте давно превышает доступные поставки. Цена уже перевалила за $3000, а на отдельных площадках и за $4000. Те, кто успел купить чип по MSRP, сегодня могли бы перепродать его с прибылью в сотни долларов.

У RTX 5090 32Gb памяти GDDR7. Для многих задач это чуть ли не золотая середина: дешевле, чем профессиональные ускорители серии H, но по памяти и пропускной способности карта более чем пригодна для ИИ-задач. Тем более, что сборки на 6-8 карт позволяют достичь 200-250Gb видеопамяти в одном сервере.

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Теги

nvidia видеокарты rtx 5090 rtx 50 rtx 5000 искусственный иинтеллект
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