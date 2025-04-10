Похоже, Apple действительно готовит громкий редизайн.

На первый взгляд, в сети всего лишь появились очередные снимки силиконового чехла будущего iPhone 17 Pro. Таких в преддверии каждого нового iPhone всплывает с десяток: кто-то случайно засветил на заводе, кто-то слил по заказу. Но кадры, опубликованные инсайдером Сонни Диксоном, сразу привлекли внимание. Не самим чехлом, а тем, насколько вызывающе велик у него вырез под заднюю камеру.

На фото предполагаемый прототип чехла для iPhone 17 Pro. И если в нём действительно нет ошибки, Apple, похоже, готовит радикальную переработку заднего модуля камеры. Не косметическую, а конструктивную. Вместо узнаваемого квадратного "островка", который компания эксплуатирует с 2019 года, речь может идти о горизонтальном блоке, вытянутом поперёк корпуса. На визуальном уровне это напоминает решения Google Pixel последних поколений, особенно их "камерную полоску".

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Но в случае Apple это не просто дизайнерский рефрен. Судя по чертежам, которые ранее публиковались рядом аналитических агентств, камера сохранит тройную оптику, однако компоненты, ранее сгруппированные в одном углу, будут распределены по ширине модуля: слева объективы в форме треугольника, справа вспышка, LiDAR и микрофон.

На бумаге вроде бы мелочь. На практике – пересмотр одного из самых консервативных узлов устройства. Есть несколько возможных объяснений, почему компания решила сделать этот шаг именно сейчас, и ни одно из них не звучит надуманно. Во-первых, компоновка. В плотном корпусе, где каждый миллиметр на счету, горизонтальная разводка позволяет эффективнее распределять тепло, особенно в тандеме с более мощными чипами. Во-вторых, оптика. Более широкое размещение сенсоров может улучшить определение глубины.

По слухам, Apple также синхронизирует цвет модуля с цветом корпуса. Это тонкая, но важная деталь: в новом смартфоне исчезает эффект "приклеенного" модуля.

Если даты не сдвинутся, премьера iPhone 17 Pro и его "старшего брата" Pro Max состоится в сентябре. Вместе с ними ожидаются базовый iPhone 17 и ультратонкий iPhone 17 Air.