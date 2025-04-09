Для этого будут задействованы четыре телескопа-спутника.

Революции в науке нередко происходят не тогда, когда что-то находят, а когда что-то не находят. LIFE, новая амбициозная концепция от астрономов ETH Zurich, опирается именно на этот парадокс: миссия должна определить распространённость жизни во вселенной, даже если не найдёт ни одного её следа.

Проект LIFE (Large Interferometer For Exoplanets) – это не просто очередная попытка заглянуть в обитаемые зоны других звёзд. Это заявление о зрелости технологий прецизионного инфракрасного наблюдения. Согласно плану, четыре космических телескопа будут летать в на расстоянии десятков метров друг от друга, координируясь с центральным космическим аппаратом-комбинатором. Вместе они будут работать как единый инфракрасный интерферометр.

Цель состоит в регистрации спектров атмосферы экзопланет, которые невозможно различить обычной оптикой из-за яркости их звёзд. LIFE применяет так называемую технологию нулевой интерферометрии: сдвигая фазу света от звезды, он позволяет "погасить" её свет, выделив тусклое свечение самой планеты.

"Один положительный результат изменит всё", – подчёркивает астрофизик Даниэль Ангерхаузен. Но даже в отсутствие обнаружений LIFE станет первым прибором, способным поставить количественные рамки.

Используя байесовскую статистику, команда рассчитала: наблюдение 40-80 экзопланет без следов биосигнатур позволит с высокой степенью уверенности утверждать, что менее 10-20% аналогичных планет во вселенной потенциально обитаемы.

Важно отметить, что LIFE пока не утверждён. Это концепт, который нуждается в политической воле, финансовой поддержке и научном консенсусе. Сложность миссии высокая, но не невозможная. В технологическом смысле проект опирается на наработки ESA и NASA по межспутниковому лазерному позиционированию и инфракрасной интерферометрии, включая предыдущие концепты вроде DARWIN и TPF-I.