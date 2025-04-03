Планка в $60 была с шумом пройдена.

Презентация Nintendo Switch 2 ответила на много вопросов, включая и стоимость приставки: базовая версия обойдётся в $449. Цены на аксессуары также появились на официальных страницах продуктов: $80 за Pro Controller, $90 за новые Joy-Con и внушительные $110 за замену док-станции.

Один из немногих достоверных ориентиров – флагманский релиз консоли, Mario Kart World. Его цифровая версия в составе стартового бандла будет стоить $50. Однако если купить игру отдельно, придётся выложить уже $90. Разница в $40 между пакетом и одиночным изданием выглядит значительной. Более того, стандартный ценник на эксклюзивы Nintendo раньше составлял $60, а значит, мы имеем повышение сразу на $30.

Donkey Kong Bananza, ещё один крупный релиз (выходит 17 июля), получил ценник в $69,99 в духе стандартных $70 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Nintendo пока не объяснила разницу в стоимости, но можно предположить, что дело в масштабах онлайн-функционала Mario Kart или же в искусственном стимулировании продаж бандлов.

Рост цен кажется неизбежным, ведь инфляция за последние годы изменила экономику игровой индустрии. Если в 2017 году стандартная стоимость игры в $60 казалась привычной, то сегодня с учётом инфляции этот же показатель эквивалентен примерно $78. Конечно, это общий показатель, и в игровой сфере динамика может быть иной, но тренд очевиден.

Не стоит забывать и про стратегию ценообразования. Nintendo может использовать дифференцированный подход: какие-то игры будут стоить $70, какие-то – $80, а какие-то и $90 в зависимости от их масштаба и рыночного потенциала. Это напоминает ситуацию с PlayStation 5, где обновления с PS4-версий зачастую требуют доплаты в $10.