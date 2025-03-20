После чего наступила длинная ночь.

Миссия Blue Ghost подошла к своему завершению с изысканным прощанием с Луной, когда аппарат тихо погрузился в холодную тень лунной ночи. В последний день своей работы на поверхности спутника Земли, аппарат успел запечатлеть невероятно красивый закат, когда солнечный свет постепенно исчезал за горизонтом Луны. Эта сцена, снятая с нескольких камер, стала символом не только финала миссии, но и нового этапа в исследовании Луны частными компаниями.

В воскресенье, 16 марта, компания Firefly Aerospace опубликовала последний видеоматериал, снятый их лунным аппаратом Blue Ghost, и это стало настоящим подарком для исследователей и астрономов. Видеофрагмент продолжительностью всего одну минуту состоит из кадров, снятых различными камерами аппарата, которые затем были соединены в единое целое. На записи можно увидеть не только заход Солнца за лунный горизонт, но и яркое сияние Земли и Венеры, парящих в космосе прямо над поверхностью Луны.

Миссия Firefly Aerospace началась 2 марта, когда Blue Ghost совершил посадку на лунную поверхность, принеся с собой десять научных приборов NASA. Эти инструменты должны были исследовать поверхность Луны и собрать данные для подготовки будущих пилотируемых миссий. Однако, несмотря на успешную реализацию этой амбициозной задачи, миссия не могла длиться вечно. Аппарат пережил лишь один полный лунный день, или, по земным меркам, 14 суток, после чего столкнулся с неизбежным наступлением лунной ночи. Эта фаза лунного цикла опасна из-за экстремально низких температур, и Blue Ghost не был оснащен для выживания в таких условиях.

Примечательно, что миссия Blue Ghost стала самой долгосрочной коммерческой миссией на Луне на сегодняшний день. На ее счету не только передача данных, но и выполнение научных задач, таких как помощь в понимании лунных поверхностных процессов и исследование лунного кратера.