Самый "дерзкий" прогноз до этого предполагал ценник в $100.

Очередной слух о цене Grand Theft Auto 6 появился в сети вчера вечером, и если он подтвердится, стоимость игры окажется даже выше прогнозов аналитиков.

В ожидании официальной информации аналитики и эксперты строят собственные теории, включая предположения о ценнике игры.

Одним из первых о возможном росте цены заявил управляющий директор Wedbush Securities Майкл Пактер. В начале марта он предположил, что стоимость GTA 6 может быть "беспрецедентной" и превысить $100.

Эта информация вызвала тревогу среди поклонников серии. Многие не хотят видеть столь резкий скачок стоимости. Однако теперь слухи получили новое подтверждение. Швейцарский ритейлер Brack открыл предзаказы на GTA 6 и указал цену базового издания – 99 CHF (около €103 или $112).

Реакция геймеров оказалась предсказуемой: "$112 – это сумасшествие. Всё равно куплю, но, надеюсь, это ошибка", – написал один из фанатов.

На данный момент Rockstar не подтвердила официальную стоимость игры, а значит, цена в швейцарском магазине может быть лишь ориентировочной. Однако рост ценников на ААА-игры в индустрии становится новой нормой.