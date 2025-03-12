Но не предоставил никаких доказательств.

Илон Маск утверждает, что масштабные сбои в работе его соцсети X (бывший Twitter), произошедшие в понедельник, стали результатом кибератаки, исходящей из Украины.

В интервью Fox Business он сообщил, что атака, по его данным, шла с "IP-адресов, зарегистрированных в районе Украины". Однако миллиардер сразу оговорился – точной информации пока нет. На уточняющий вопрос он лишь кивнул, признав, что это лишь подозрения, не подкреплённые доказательствами.

Проблемы с доступом в X зафиксировала платформа DownDetector: десятки тысяч пользователей по всему миру жаловались на повторяющиеся сбои. Маск подтвердил, что причиной стал целенаправленный взлом:

"На X идёт (и до сих пор продолжается) мощная кибератака. Нас атакуют каждый день, но здесь задействованы серьёзные ресурсы. Возможно, целая страна или большая организованная группа".

Несмотря на критику в адрес украинского правительства, Маск пока не связывает произошедшее с официальными властями. Детали остаются размытыми, но распространяются слухи, что X столкнулась с атакой DDoS.

Ситуация развивается на фоне роста количества подобных атак. В 2025 году их число резко возросло за счёт гигантской бот-сети, сосредоточенной в США и организующей атаки рекордного масштаба.