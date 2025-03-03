Основной упор на графических улучшениях.

да В сообществе поклонников Grand Theft Auto разгорается новый спор – что лучше: GTA 5 Enhanced или Legacy. Разобраться в этом вопросе необходимо, особенно с учётом скорого выхода обновлённой версии. Под Enhanced подразумевается улучшенный вариант игры, который появится на ПК 4 марта 2025 года, тогда как Legacy – это классическое издание, существующее на платформе уже много лет. Оба варианта достойны внимания, но один из них явно превосходит другой.

Чем отличается GTA 5 Enhanced от Legacy

Обновлённое издание сохраняет весь контент оригинальной версии – сюжетный режим, мультиплеер и основные механики – но при этом предлагает заметные технические улучшения. Среди них:

расширенные графические настройки, включая глобальное освещение, трассировку теней, поддержку AMD FSR1, FSR3 и DLSS 3

ускоренные загрузки, повышенное разрешение и частота кадров

улучшенное звуковое сопровождение

Однако техническими доработками дело не ограничивается. GTA 5 Online Enhanced предлагает эксклюзивные возможности: улучшения характеристик автомобилей в HSW, пять новых машин, систему Career Builder и Career Progress, а также расширенную фауну. Кроме того, впервые в ПК-версии появится подписка GTA+, ранее доступная только владельцам консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Всё это делает Enhanced бесспорным фаворитом в сравнении с Legacy.