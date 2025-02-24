От одной до трех камер у старших моделей.

Свежая утечка намекает на то, что Apple планирует сделать смартфоны iPhone 17 еще более выделяющимися друг от друга, чем раньше. Недавно появившееся изображение говорит о том, что компания переходит к более четкому дизайну своей грядущей линейки.

Сейчас любой пользователь, знакомый с продукцией Apple, может легко отличить iPhone 16 от Pro-версии, просто взглянув на заднюю панель – в основном из-за количества камер. Модели Pro также обладают более мощными процессорами и графическими возможностями.

В следующем году эти различия могут стать еще более очевидными. По словам инсайдера Маджин Бу, который поделился изображением, на котором, судя по всему, показаны CAD-рендеры всех четырех моделей iPhone 17, Apple готовит изменения в дизайне, призванные встряхнуть модельный ряд компании.

Как и ожидалось, стандартный iPhone 17 сохранит привычный квадратный бамп камеры. В то же время совершенно новый iPhone 17 Air представит радикально иной подход, отличающийся тонким профилем и модулем с одной камерой, расположенной в горизонтальной полосе. С другой стороны, iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь значительно увеличенный модуль, что подчеркнет их премиальный статус.

Еще один уровень сложности в модельный ряд Apple добавляет недавно анонсированный iPhone 16e, диверсифицирующий сегментацию продуктов компании.

С одой стороны, более разнообразный выбор позволяет удовлетворить более широкий спектр пользовательских предпочтений. Те, кому не нравится громоздкая панель камеры, могут найти модель Air привлекательной: при условии, что они смогут смириться с одним задним датчиком вместо трех, которые есть в моделях более высокого класса.