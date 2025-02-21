Первый трейлер может появиться в этом году.

Вторая новость о The Elder Scrolls VI за одну неделю – явление нечастое. В то время как недавний аукцион Bethesda, позволяющий тому, кто предложит наибольшую цену, интегрировать в игру своего личного кастомного NPC, уже наделал шума, появилась еще более перспективная утечка. На этот раз источником стал инсайдер extas1s, который передал информацию, якобы полученную от коллеги, обладающего данными из первых рук.

Согласно утечке, в Creation Engine 2 (движок, на котором работает Starfield), вносятся существенные технические усовершенствования под серию TES. Они могут сократить, а то и вовсе устранить экраны загрузки между зонами, тем самым улучшив погружение в игру.

Что касается сеттинга игры, то слухи совпадают с предыдущими предположениями: The Elder Scrolls VI будет охватывать Хаммерфелл и Хай Рок, родины редгардов и бретонцев соответственно. Более того, источник предполагает, что в игре будет от двенадцати до тринадцати крупных городов. В Skyrim, напомним, было всего четыре или пять настоящих городских центров.

Одна из самых интересных деталей касается введения военно-морской механики. По сообщениям, в разработке находятся такие функции, как исследование глубин, баталии на воде и строительство кораблей, которые перевернут представление об Elder Scrolls. Если в Starfield аналогичные системы были представлены в научно-фантастическом контексте, то их реализация в морском фэнтези станет совершенно другой задачей. Утверждается, что Bethesda, возможно, вернется к механике поселений, впервые представленной в Fallout 4 и доработанной в Starfield. На этот раз игроки смогут строить и настраивать деревни и даже крепости, добавляя беспрецедентный уровень кастомизации мира.

Драконы займут важное место в игре – не просто в качестве сильных противников, а как неотъемлемый компонент повествования.