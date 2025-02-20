Технология обратной беспроводной зарядки уже давно является ожидаемой функцией в экосистеме Apple. Хотя компания частично реализовала ее еще в 2020 году, полного функционала до сих пор нет во всех моделях iPhone.

Источники сообщают, что Apple разрабатывает более продвинутую версию этой функции, чтобы представить её в качестве нововведения. Недавний отчет предполагает, что в настоящее время она проходит тестирование в прототипах iPhone 17 Pro.

Эта технология позволяет катушкам беспроводной зарядки смартфона работать в двух направлениях, а устройству – выступать в качестве источника питания для дополнительных аксессуаров. Теоретически, iPhone может заряжать другой iPhone, но более практичное применение заключается в пополнении энергии других гаджетов: AirPods и Apple Watch.

Беспроводная обратная зарядка не является новинкой в технологическом сообществе. Ведущие производители Android: Samsung, Xiaomi и Google, интегрировали ее в несколько флагманских моделей. Другие бренды, включая OnePlus, Nothing и Sony, также используют эту технологию в некоторых устройствах. Однако Apple пока что остается в стороне, несмотря на то, что компоненты для этой функции были обнаружены при разборе iPhone 12.

В сообщениях от 2023 года говорилось о том, что Apple разрабатывает усовершенствованную версию обратной зарядки, которую собираются представить через пару лет.