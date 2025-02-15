Смартфоны будут похожи на Google Pixel.

Несколько поколений назад компания Apple перешла на знакомый всему миру "треугольный" дизайн своих смартфонов Pro-версии. Начиная с поколения iPhone 11 Pro Max задняя крышка менялась не так сильно. Она скорее адаптировалась под ведущие тенденции. Например, качество сьемки и качественный зум-объектив. Как сообщает инсайдер Majin Bu, с iPhone 17 эта многолетняя тенденция разрушится.

На смену "треугольному" расположению камер придет горизонтальное. Судя по предоставленному концепту базовой версии iPhone 17, будущие смартфоны Apple будут больше напоминать устройства Google Pixel. В частности, базовая версия и 17 Air получат две и одну камеру соответственно, а Pro-варианты будут иметь три горизонтально расположенные камеры. Насколько блок камер будет выпирать из корпуса, на концепте, к сожалению, не показано. Вероятно, смена подхода вызвана не слишком удачными продажами iPhone 16, который назвали "самым скучным айфоном, который когда-либо выпускался Apple".

Инсайдер также утверждает, что в отличие от 17 Air, в базовой версии модуль будет немного шире и больше, так как смартфон не имеет цели быть максимально тонким и компактным.

Стоит отметить, что это лишь ранние концепты: Apple всегда может продолжить использовать нынешнюю концепцию треугольного плана.