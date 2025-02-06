Однако в нативном 16K карта показала 3 FPS.

Kingdom Come: Deliverance II является свидетельством высочайшего уровня оптимизации – настолько, что флагманская видеокарта NVIDIA RTX 5090 может разогнать игру до разрешения 16K, сохраняя при этом стабильную частоту кадров благодаря силе DLSS.

В недавнем видео от zWORMz Gaming показана последняя работа Warhorse Studios в разрешении 16K, хотя и с низкими настройками и NVIDIA DLSS в режиме Performance – фактически апскейлинг с рендера 8K. Несмотря на этот компромисс, результаты остаются впечатляющими. RTX 5090 поддерживает стабильные 30+ FPS в этом экстремальном разрешении, обеспечивая удивительно плавную работу. Однако в родном разрешении 16K даже новый топовый GPU NVIDIA проседает под тяжестью пиксельной нагрузки, превращая игровой процесс в вялое слайд-шоу с частотой 3 FPS.

Помимо технического совершенства, Kingdom Come: Deliverance II стала одной из лучших оптимизированных игр за последнее время. Ее плавная механика, глубоко погружающий мир и доработанные игровые системы поднимают проект на новый уровень реализма. Как подчеркивается в обзоре, игра мастерски сочетает в себе увлекательные квесты, сложное построение мира и исключительную полировку, создавая ролевое приключение с открытым миром.

Kingdom Come: Deliverance II уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.