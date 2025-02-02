И, конечно, дефицитом новых видеокарт.

Эдвард Сноуден, известный тем, что в 2013 году раскрыл секретные подробности о программах глобальной слежки, недавно высказался по поводу запуска NVIDIA серии GeForce RTX 50, выступив с резкой критикой последних графических процессоров Blackwell.

Недовольство по поводу новой линейки RTX Blackwell от NVIDIA широко распространено. Уровень запасов на старте продаж был разочаровывающе низким, а производительность GeForce RTX 5080 оставляла желать лучшего. Обратная реакция была настолько сильной, что сам Сноуден вышел в социальные сети, осудив релиз как "монополистическое преступление против потребителя". Его опасения совпадают с более широким разочарованием по поводу ценностного предложения этих GPU на рынке.

Среди главных претензий Сноудена – решение NVIDIA ограничить объем VRAM и при этом установить премиальную цену – более 1000 долларов за RTX 5080. Его замечания повторяют настроения широкой потребительской базы, особенно учитывая ограниченную доступность первых розничных единиц. Версия о том, что NVIDIA намеренно создала искусственный дефицит, остается спекулятивной, хотя ситуация мало чем опровергает подобные теории.

Рынок топовых видеокарт остро нуждается в конкуренции, поскольку NVIDIA фактически не имеет равных в премиум-сегменте. Без жизнеспособных альтернатив у потребителей остается мало вариантов для покупки высокопроизводительных вычислений. Хотя такие инновации, как DLSS 4 и Frame Generation, повышают общую мощность карт, соотношение производительности на доллар остается неубедительным, что делает серию RTX Blackwell далеко не идеальным выбором.