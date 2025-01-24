Единой теории относительно явления пока что нет.

Быстрые радиовсплески (БРВ) представляют собой одно из самых загадочных явлений в астрономии из-за их быстротечной природы и противоречивости собранных о них данных. Недавно астрономы добавили новое измерение к этой загадке, обнаружив БРВ, исходящий из "мертвой" галактики, в которой больше не рождаются новые звезды. Это открытие было задокументировано в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, а также в сопутствующем исследовании ученых Северо-Западного университета.

БРВ характеризуются внезапным взрывом радиочастотного излучения, который длится всего несколько микросекунд. На сегодняшний день обнаружено более тысячи таких всплесков, причем некоторые источники излучают БРВ неоднократно, в то время как другие, похоже, выстреливают только один раз, после чего затихают. Источником всплесков могут быть компактные объекты, такие как нейтронные звезды или черные дыры, в частности тип нейтронной звезды, известный как магнетар. Эти небесные тела могут пережить вспышку. Однако только около 3% БРВ относятся к повторяющейся категории.

В июле астрономы углубились в изучение происхождения явления, проанализировав свойства поляризованного света, излучаемого во время всплесков. Полученные результаты подтвердили идею о существовании различных механизмов для повторяющихся и не повторяющихся БРВ. Еще одна интрига возникла ранее в этом месяце, когда редкая вспышка намекнула, что эти события могут происходить вблизи звезд и иметь сходство с пульсарным излучением.