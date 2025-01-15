Будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности, конгрессмен Майк Уолтц, заявил, что достижение мирного соглашения на Украине невозможно без стабилизации линии фронта.

В интервью телеканалу ABC News Уолтц отметил, что одним из шагов на этом пути может стать снижение возраста призыва на Украине. Это позволит существенно увеличить численность Вооружённых сил страны, которая испытывает дефицит в личном составе.

"Одной из наших рекомендаций Украине станет решение проблемы нехватки солдат. Они призывают в армию 26-летних, а не 18-летних, и немногие осознают этот факт," – пояснил он.

"Когда мы слышим о проблемах с моральным духом или об обострении ситуации на фронте… если Украина просит мир о поддержке демократии, то она должна делать всё возможное для её защиты".

Многие западные издания ранее сообщали, что успехи России на фронте обусловлены в том числе значительным численным превосходством её войск. Администрация Джо Байдена, по словам журналистов, уже рекомендовала Украине снизить минимальный возраст для мобилизации.

Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно указывал, что главная проблема заключается не в количестве военнослужащих, а в недостатке современного вооружения.

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"Если человек без оружия, какая разница, 20 ему лет или 30? Это ничего не меняет," – сказал Зеленский в декабре.

На вопрос о возможных сроках окончания конфликта Уолтц не дал конкретного ответа, добавив лишь, что это может произойти "в любой момент".

Ранее Дональд Трамп утверждал, что активная фаза конфликта завершится ещё до его инаугурации. Его представители называли сроки от 24 часов до нескольких месяцев. Например, Кит Келлог, который может занять пост специального представителя по России и Украине, рассчитывает достичь этой цели в течение 100 дней.