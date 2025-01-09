Последняя на европейском рынке стоит более $1 100.

Анонс компанией AMD графических процессоров Radeon RX 9070 на выставке CES 2025 не оставил энтузиастов равнодушными, поскольку на мероприятии отсутствовали существенные технические подробности. Однако несанкционированный бенчмарк производительности для игры Call of Duty: Black Ops 6 дает возможность взглянуть на то, что может дать стандартная модель RX 9070.

IGN удалось протестировать предстоящий графический процессор AMD RX 9070 на выставке CES, незаметно запустив Black Ops 6 на системе, оснащенной этой картой. Первые результаты оказались близки к GeForce RTX 4080 Super.

Во встроенном бенчмарке Black Ops 6 RX 9070 показала среднее значение 99 кадров в секунду в родном разрешении 4K, используя ранние альфа-драйверы. Для сравнения, RTX 4080 Super показывает около 129 кадров в секунду в 4K при использовании режима качества DLSS, который повышает разрешение с 1440p.

Хотя AMD еще не раскрыла подробные спецификации серии RX 9000, новое название карты намекает на то, что она будет сражаться с грядущей RTX 5070. Утечки показывают, что RTX 5070 может немного превзойти существующую RTX 4070 Super, что заставляет задуматься о том, как AMD планирует действовать в этом жестко конкурентном сегменте среднего класса.

При ближайшем рассмотрении демонстрации CES обнаруживаются переменные, которые могут исказить впечатления. Например, в Black Ops 6 предпочтение отдается аппаратному обеспечению AMD – тенденция, не отражающаяся в других популярных играх. Кроме того, во время тестирования RX 9070 работала в паре с процессором AMD Ryzen 9950X3D, который еще не получил широкой оценки наряду с GPU NVIDIA.

Кроме того, в рассматриваемой игре не использовалась трассировка лучей, поэтому заявления AMD о значительном улучшении возможностей трассировки остались непроверенными. Аналогичным образом, технология повышения качества FSR4, которую компания предлагает в качестве конкурента DLSS и XeSS, остается неизвестной. Хотя первые предположения говорят о том, что RX 9070 может преуспеть в традиционной растеризации, преимущество NVIDIA в области улучшения качества изображения на основе ИИ может склонить чашу весов в пользу NVIDIA.